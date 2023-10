San Mamolo, Magli cala il tris tricolore. Bene Trotta e Merli

A Brescia arriva una grande soddisfazione per il San Mamolo Judo del presidente Paolo Checchi. Lucia Magli, dopo aver vinto il titolo nell’under 17 e under 21, si ripete anche nella classifica di A2. Oro per Lucia, settima piazza per Danila Trotta e diciassettesima posizione per Giacomo Merli. Danila Trotta, 20 anni, dopo il diploma allo Scientifico, si è iscritta a Scienze Motoria. Atleta del judo da 15 anni, si allena cinque volta la settimana. Quest’anno ha vinto il concorso per entrare a far parte del mondo dei carabinieri e, tra qualche mese, partirà per il nuovo percorso della sua vita. Lucia Magli, 17 anni, è iscritta al quarto anno del liceo scientifico Da Vinci. Ha iniziato a praticare il judo all’età di 5 anni. Nel 2021 e 2022 è stata vicecampione italiana. Nel 2023, oltre al tricolore, anche le convocazionik in nazionale per gli Europei di Odilvelas in Portogallo (settimo posto) e per i mondiali di Zagabria. Nella ranking list italiana occupa il primo posto nella categoria cadetti +70 chili. Ed è quindicesima a livello mondiale.

Merli, 19 anni, studia Scienze Motorie all’Università di Bologna. E’ uno dei punti di forza del San Mamolo Judo da quindici anni ed è cintura nera, prima dan. Era alla quarta partecipazione a un campionato nazionale.

"Sono molto felice – dice il maestro Paolo Checchi –. Lucia e Danila sono state bravissime, così come Giacomo. Danila, poi, è arrivata a un passo dal podio. Come squadra non posso che essere soddisfatto. I ragazzi hanno dato il massimo".