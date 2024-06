Sarà un Ravenna griffato Nike. E dal 24 luglio si inizia a sudare

Il Ravenna comincia con stile. Ieri sera, in attesa delle prime ufficializzazioni di Nappello, Alluci ed Esposito, il club di via della Lirica ha presentato quella che sarà la nuova maglia targata Nike con lo sponsor Cipriani. Rossa con inseriti gialli, frutto dell’accordo con Gtz Distribution per vestire col prestigioso brand di Beaverton, la nuova casacca resta nel solco della tradizione per quello che riguarda la silhouette del leone. Nike sarà sponsor tecnico per le prossime quattro stagioni.

"Siamo entusiasti – ha commentato il ds Paolo Scocco – di iniziare questa nuova avventura con Gtz Distribution e Nike. Questo accordo rappresenta non solo un riconoscimento dell’importanza di una società ed una piazza come quella di Ravenna, ma anche una grande opportunità per il futuro. Insieme, puntiamo a raggiungere traguardi sempre più ambiziosi e a fornire ai nostri tifosi e atleti un’esperienza di livello superiore. Avere Nike per le prossime 4 stagioni, testimonia la fiducia riposta nella nostra squadra e nel nostro progetto sportivo. Grazie a questa collaborazione, i nostri giocatori, dallo staff della prima squadra fino ai più giovani del settore giovanile, avranno a disposizione materiale tecnico di altissima qualità, progettato per ottimizzare le performance sul campo".

Il neo dg giallorosso ha poi aggiunto: "Questa importante partnership, fortemente voluta dalla nuova proprietà, rappresenta un passo significativo nella crescita e nello sviluppo del nostro club, con l’obiettivo di migliorare costantemente le prestazioni sportive e offrire ai nostri atleti il miglior equipaggiamento possibile. Nelle prossime settimane, verranno svelate ulteriori novità riguardanti il lancio ufficiale dei nuovi kit gara, le linee di merchandising e altre iniziative legate a questa importante partnership". Nel frattempo, il club giallorosso – che sul mercato sembra aver bloccato due attaccanti di spessore come Loreto Lo Bosco dal Vado e Luca Di Renzo dalla Roma City – ha comunicato anche le prime scadenze. La squadra si radunerà mercoledì 24 luglio a Glorie per i primi test fisici.

Fino a lunedì 29 la truppa di mister Mauro Antonioli svolgerà sedute mattutine, ovvero prima della partenza per il ritiro di Acquapartita. Il turno preliminare di Coppa Italia è in calendario per domenica 25 agosto; sette giorni dopo è in programma la prima giornata della stessa manifestazione, mentre domenica 8 comincerà il campionato di serie D. Radiomercato ha affiancato al Ravenna anche il nome dell’esterno offensivo marocchino Lagzir, mentre, oltre a Tirelli, potrebbero essere in partenza anche Campagna, Cordaro e Sabbatani.