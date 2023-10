Sarzana Gamma capolista oggi alla prova col Trissino

Il tricolore cucito sulla maglia non è certamente un caso. Il Trissino da due stagioni è la squadra più forte del campionato di serie A1 e tra le big in Europa quindi si candida a un nuovo campionato ricco di soddisfazioni. Nell’insolito turno della domenica pomeriggio l’Hockey Sarzana Gamma Innovation, capolista solitaria del torneo, va a misurarsi contro un avversario che nella scorsa stagione tra Supercoppa, campionato e Champions League ha battuto sei volte i rossoneri. Da quel gruppo sono usciti il tecnico Alessandro Bertolucci sostituito dal portoghese Tiago Sousa e anche Ipinazar e Galbas tutti andati a rinforzare il Forte dei Marmi. Ma i veneti hanno inserito la stella argentina Reinaldo Garcia ex del Porto e il portiere Bruno Sgaria oltre a confermare l’ossatura vincente. Insomma per i sarzanesi che hanno vinto le tre partite fino a ora disputate, per altro tutte al Vecchio Mercato, una prima trasferta di fuoco quella di oggi alle 18 al Pala Dante. Il Trissino, dopo la vittoria in Supercoppa Italiana, ha debuttato in campionato a Giovinazzo vincendo 12-0, si è imposto nel derby col Valdagno 6-1 quindi sabato scorso ha pareggiato 2-2 a Follonica mentre i sarzanesi hanno battuto Montebello, Sandrigo e Grosseto.

"Sappiamo bene quanto sarà difficile oggi - spiega il tecnico rossonero Paolo De Rinaldis - perchè conosciamo la forza dell’avversario, ma i ragazzi sono pronti a giocarsela nel migliore dei modi". Arbitrano Franco Ferrari di Viareggio e Vincenzo Marinelli di Giovinazzo.

Nel fine settimana per l’Hockey Sarzana Gamma Innovation torna l’avventura in Europa. Da venerdì a domenica infatti è in programma in Spagna il secondo preliminare che spalancherà e porte alla Champions League.

m.m.