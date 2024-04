Sarzana gioca per la storia. Appuntamento europeo

Si gioca per la storia del club. Per la quinta volta in otto anni l’Hockey Sarzana Gamma Innovation si presenta a una fase finale di una coppa europea e il sogno di riuscire finalmente a stringere il trofeo spingerà i rossoneri impegnati nella final four in Spagna. Oggi pomeriggio i ragazzi diretti dal tecnico Paolo De Rinaldis iniziano l’avventura contro i padroni di casa dell’Igualada nell’insolito orario delle 16.05. In WS Europe Cup nel 2017 i rossoneri vennero sconfitti a Viareggio in semifinale dal Barcelos, nel 2019 a Lleida la sconfitta in finale dai padroni di casa e nel 2021 in WS Europe Cup ad Andorra ancora una sconfitta ad opera del Lleida in finale, infine nel 2022 in Champions League a Torres Novas il Sarzana uscì in semifinale a favore del Trissino. La formazione vincente sfiderà una tra la gli spagnoli del CP Voltregà oppure l’altra formazione italiana arrivata alla finale a quattro: il Follonica. I sarzanesi hanno già incontrato Igualada a ottobre nel primo preliminare di accesso alla Champions League e nell’occasione vinsero gli spagnoli con il punteggio di 11-7. L’Igualada è un squadra giovane e ricca di talenti ma l’Hockey Sarzana Gamma Innovation rispetto a ottobre ha acquisito tanta sicurezza e entusiasmo arrivando al quarto posto nel campionato di serie A1 e per diverse giornate stazionando alle spalle soltanto di Forte dei Marmi e Trissino. Nell’ultimo allenamento prima della partenza il presidente Maurizio Corona ha radunato a centro pista il tecnico e i giocatori.

"Ho detto di giocare sereni – spiega – e liberi di testa. Ma soprattutto da Sarzana senza avere paura di nessuno. E’ stato un anno fantastico, impensabile alla vigilia, siamo arrivati quarti in regular season, abbiamo battuto il record dei punti e di vittorie esterne e ora ci ritroviamo alla ’final four’ di Ws Europe Cup. Una stagione che dopo qualche inciampo a cavallo tra novembre e dicembre è stata caratterizzata dalla crescita costante di un gruppo che è riuscito a superare i passaggi a vuoto, diventando una realtà e incanalando una serie di successi importanti in Italia e in Europa. Una realtà, quella dell’hockey Sarzana, che da sempre nelle partite secche è in grado di battere chiunque". Si gioca al Pabellón de Les Comes di Igualada alle 16.05.

Massimo Merluzzi