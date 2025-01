Sarzana punta alla svolta: "Battere Monza e risalire"

Amaro in bocca per l’ultima sconfitta contro il Follonica, ma tanta voglia di rifarsi nella prima giornata del girone di ritorno. Con questo spirito l’Hockey Sarzana affronta stasera il match casalingo al PalaTori contro Monza (il via alle 20.45 arbitri Galoppi di Follonica e Rago di Giovinazzo). I brianzoli arrivano a questa sfida in 7ª posizione, con 17 punti (6 più del Sarzana) con 4 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte, ultima delle quali contro il Ccg Viareggio. In casa rossonera a disposizione di mister Festa, ci sarà anche il nuovo arrivato l’argentino classe 2006 Santiago Manrique. "Anche se è solo la prima giornata di ritorno – dice – siamo ad un crocevia importante della nostra stagione: vincendo potremmo guardare il proseguo del campionato con un’altra ottica. Battendo Monza arriveremmo a 14 punti, quota che ci farebbe agganciare o avvicinarsi a chi ci precede in classifica". Fiducia nelle parole di coach Sergio Festa. "Dobbiamo avere la consapevolezza che si può fare un grande girone di ritorno, si possono ancora raggiungere tutti gli obbiettivi: bisogna pensare partita per partita, senza stare a fare troppi calcoli. Monza è una partita cruciale perchè vogliamo iniziare a macinare punti in casa, ma anche perchè è una delle squadre che si giocano le partite a viso aperto e dobbiamo essere bravi a studiare capire come possiamo ’fargli male’ durante il match. Un match da vincere a tutti i costi per cambiare il ruolino marcia nei risultati casalinghi". In casa Monza a disposizione del mister Martin Jaquierz il primo portiere, il classe 2006 argentino Juan Velazquez; il suo secondo, classe 2007 Luca Borgonovo; l’ex Sarzana classe 2006 Ottavio Ponti; l’argentino Francisco Bielsa; il capitano Matteo Galimberti; Carlo Riva; l’ex Trissino Giulio Piccoli; l’argentino Valentino Marzonetto, compagno di nazionale under 19 insieme al rossonero Manrique, nei mondiali di Novara 2024; Alessandro Uva e Matteo Zucchetti. Sarzana e Monza nella passata stagione si sono affrontate 4 volte tra campionato e Wse Cup: solo vittorie per i rossoneri, 2-4 a Monza e 4-3 a Sarzana in campionato. In Wse Cup, i rossoneri stravinsero la gara di andata in casa con un netto 8-1, per poi vincere il ritorno in Brianza 6-3. All’andata 3-3 con di Illuzzi in risposta ai gol del Monza di Zucchetti e Marzonetto.