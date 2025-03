Scandiano pronto per il bis. Bdl per blindare il 2° posto

Regular season del campionato di A2 a quattro giornate dal termine, con la BDL Minimotor Correggio già ai play-off e con il Centro Palmer Scandiano prossimo a entrare nella griglia a quattro. Finisse oggi il campionato, le due reggiane si affronterebbero a eliminazione diretta, mentre il Breganze capolista incrocerebbe il Montecchio Precalcino, anche se per il quarto posto la lotta è ancora incerta. Intanto oggi scendono in pista le squadre di A2, mentre domani gioca la Serie B, tutte gare a ingresso libero.

SCANDIANO. Il Centro Palmer (28) è al PalaRegnani alle 18 contro il Valdagno (19), squadra giovane e senza problemi di classifica. La sveglia puntata da mister Mariotti in settimana ha suonato forte e la sua squadra ha ottenuto a Trissino un successo pulito che può valere un campionato. Così, con il morale ritrovato, Roca e compagni cercheranno di continuare su questa strada che punta tanto sulla difesa. Mariotti si presenta con la squadra al completo e dunque con Vecchi, Nicolò Busani, Stefani, Deinite, Roca, Beato, Barbieri, Riccardo Busani, Herrero Meglioli e Raveggi.

CORREGGIO. Alla ricerca dei tre punti che potrebbero valere il secondo posto aritmetico. La BDL Mini Motor Correggio (39) scende in pista alle 20.45 a Seregno (17) in una gara che nasconde comunque insidie, basti pensare che in Coppa Italia i lombardi s’imposero in casa per 5 a 0, forse nella peggior gara stagionale della Bdl. Ma oggi è campionato e il Seregno è praticamente fuori dal discorso promozione. Correggio proviene da una serie di sei gare in cui ha raccolto 16 punti ed è in gran forma. Mister Eduard Granell avrà la squadra al completo con i portieri Salines e Federico Pedroni e gli esterni Righi, Caroli, Casari, Cinquini, Matteo Holban, Menendez, Manuele Pedroni e Tudela.

Domani, invece, spazio alla Serie B, in particolare con il derby correggese tra la Mini Motor capolista a 24 punti e l’Italplastics in ripresa, quarta a 10. Si gioca alle 18 al Dorando Pietri; Italplastics di Jorge Bastias con i portieri Tolomelli e Giorgia Teli, gli esterni Mangano, Gabriele Holban, Angelotti, Folloni, Pozzi e Orfei. Mini Motor di Granell con i portieri Federico Pedroni e Severi, gli esterni Simonelli, Gabbi, Castiglioni, Manuele Pedroni e Matteo Holban. Infine il Roller Scandiano (7) di Nicolò Busani gioca a Pesaro (13) alle 17,30.

Claudio LavaggiFoto: Andrea Stefani di Scandiano, Matteo Holban e Alessio Caroli di Correggio (foto Gasparini)