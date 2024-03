Scatta la stagione dei Duchi. Sono i campioni in carica

Con il campionato tackle senior a riposo, questo weekend sarà il flag football estense a scendere in campo con l’esordio in campionato per l’under 17 allenata da coach Golfieri che domenica esordirà al Mike Wyatt Field nel primo Bowl di stagione del campionato nazionale di categoria. Il programma che si articolerà nella mattinata e primo pomeriggio di domenica vedrà le giovani Aquile sfidare i pari età dei Warriors Bologna alle 11, per poi scendere nuovamente in campo alle 12,30 contro i Titans Romagna mentre la partita delle 14 tra Warriors e Titans concluderà la giornata. A guidare la squadra dei Duchi come dicevamo coach Andrea Golfieri, che da anni cura la parte flag della società estense sia sul campo che nelle scuole, oltre a partecipare attivamente all’attività tackle. A coadiuvarlo nella gestione della squadra ci saranno Giacomo Bencivenga nel ruolo di offensive coordinator e Edoardo Motta come defensive coordinator.

La formazione estense è la detentrice del titolo italiano avendo vinto il campionato la scorsa stagione e quest’anno sarà chiamata al non facile compito di provare a riconfermare i risultati raggiunti. Il campionato si svolge con la classica formula a Bowl, ovvero raduni con 3 o 4 squadre che si affrontano nell’arco della giornata all’interno del proprio girone. Al termine della stagione regolare, in giugno, si disputano i playoff e le finali nell’ormai storica sede di Grosseto con il raduno di tutte le squadre iscritte ai campionati under 13, under 15 ed under 17. Quest’anno il campionato under 17 si presenta assai combattuto con 24 squadre al via forte anche del maggior interesse di questi ultimi mesi verso il flag football che è entrato a far parte delle discipline olimpiche. Quest’anno la società estense schiererà anche una formazione under 15 nel campionato di categoria che prenderà il via in aprile con i Duchi inseriti nel girone C con Lions Bergamo e Vipers Modena.