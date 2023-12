Scherma. Al via il Kinder Joy of moving 1.500 gli atleti al Pala de Andrè

Si alza oggi il sipario sulla Prima Prova Gran Prix Kinder Joy of moving di Spada Maschile e Femminile Under 14, evento organizzato dal Circolo Ravennate della Spada che si disputerà al Pala De Andrè fino a domenica. In pedana 1500 atleti dai 10 ai 13 anni, numero record per questa competizione, che sarà ad ingresso gratuito. Tra le gare nel pomeriggio di domani prova sperimentale di scherma in carrozzina integrata. Giovani atleti under 14 tireranno di scherma da seduti, con giovani under 14 paralimpici. Il Circolo Ravennate della Spada parteciperà con 25 atleti.