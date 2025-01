Hockey a rotelle serie B. Amatori, prima vittoria a Modena

Pesaro espugna Modena e trova la prima vittoria in campionato di hockey a rotelle: 6-2. Buona partenza per l’Amatori che militano in serie B che la sbloccano dopo poco proprio con il veterano Scutece, seguito a breve da Nicholas Ridolfi. Sempre nel primo tempo Pesaro allunga sul 4-0 con Barberi e Roberti. In mezzo un paio di buoni interventi del portiere Giraldo, arrivato in condizioni precarie per un problema muscolare ancora non risolto. Nella ripresa i ragazzi di mister Carnevali pensano più a gestire la gara, con un po’ di brillantezza in meno rispetto alla prima parte. Modena accorcia le distanze, prima che ancora la coppia Scutece - Ridolfi allunghi sul 6-1 la disputa. Nel finale Modena trova su rigore la seconda rete che fissa il risultato sul 2-6 per i marchigiani. Per Pesaro adesso un weekend di pausa prima della prossima trasferta a Scandiano contro l’hockey Scandiano in programma domenica 26 gennaio alle 18.

Risultati: Scandianese-I. Correggio 10-2, Modena-A. Pesaro 2-6, Minimotor Correggio- Scandiano 9-4. Classifica: M. Correggio, Scandianese 6, Pesaro 3, I.Correggio, Mirandola 1 e Scandiano, Modena 0. Prossimo turno (26/1): Mirandola-Modena, I. Correggio-M. Correggio, Scandiano-Pesaro. Riposa Scandianese.

b. t.