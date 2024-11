Scherma, ben 19 forlivesi qualificati alla prova nazionale di spada. Chiara Castagnoli guida il Circolo

Ancora ottimi risultati per i giovani del Circolo Schermistico Forlivese, questa volta a Imola, nella prima prova regionale Cadetti e Giovani – maschile e femminile – di qualificazione alla prova nazionale di spada che si terrà a Legnano a metà novembre. Quattro podi in quattro gare, con la punta assoluta della vittoria di Chiara Castagnoli tra le Giovani, mentre si piazzano al terzo posto, nelle rispettive categorie, Leonardo Cortini, Matteo Maddalena ed Elissa Chraim, questi ultimi tra Cadetti e Cadette. Complessivamente sono 19 gli schermidori forlivesi ad approdare a Legnano, che si aggiungono a Nicolò Sonnessa, Riccardo Magni e Mariachiara Testa, già qualificati.

Il miglior risultato in assoluto è quello di Chiara Castagnoli tra le Giovani: su 64 partecipanti, ben 13 sono forlivesi e 8 di queste ottengono il pass. Nella stessa categoria, ma al maschile 12 forlivesi in lizza su 89 partecipanti: si qualificano Leonardo Cortini (3º), Adriano Rocco (8º) e Riccardo Cappelletti (15º). Cortini dopo un inizio in sordina – solo 48º nei gironi – è travolgente nella fase ad eliminazione prima di cadere in semifinale. Tra i Cadetti, quattro i qualificati, Maddalena (3º), Masini (9º), Niewiarchuk (21º) e Troiani (22º). Tra le Cadette, invece, si qualificano Elissa Chraim (3ª), Ugolini (7ª) e Spinelli (14ª).