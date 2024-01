Scherma, Berti e Fava conquistano la finale

In piena attività il Club Scherma Pesaro. Alessandro Berti conquista subito la Top 16 alla gara individuale e accede alla finale a 8 insieme alla sua compagna Beatrice Fava. Quindi Alessandro porta a casa un gran bel risultato e buone sensazioni in vista della gara regionale in programma il 19 e 20 gennaio. Invece ad Ancona il Club Scherma Pesaro è sceso in pedana con ben 18 atleti: per la categoria Allieve Emma Venerucci termina a un passo dalla top 16 e conclude 28ª; nella categoria Allievi Elia Giorgini sfiora la top16 e termina 22ª, Federico Ciocchetti si scontra con il compagno di sala e conclude 44ª e Francesco Tamburini 80ª. Nella categoria Ragazze 74° posto per Nicole Mirra. Nella categoraia Ragazzi Carlo Secchiaroli termina 24° dopo un girone quasi perfetto. Nella categoria Giovanissime Maria Giorgini sfiora la top16 dopo un incontro al cardiopalma che le vale l’accesso alle prime 32. Aurora Tonucci invece dopo 3 vittorie e 2 sconfitte in girone conclude 66ª. Nei giovanissimi Matteo Arceci è 98°. Nella categoria Maschietti Bogdan Iarmoliuk 75°, Enea Crozza 56° e Ludovico Monti 33° uscito sconfitto alla priorità. Nella categoria Bambine Greta Sertori alla prima gara termina 61ª e Naima Secchiaroli conclude 42ª. Prosegue la scuola di scherma a Pesaro nella palestra, in zona Ledimar, in via delle Rondini dove si svolgono corsi di fioretto, sciabola e spada per bambini e per adulti. Info: 338 5913351.

l.d.