Scherma. Cervia vince il titolo regionale Under 14

Tante gare a Lugo per la Scherma Cervia a partire da quelle a squadre regionali delle Categorie del Gran Premio Giovanissimi. Nei Maschietti/Giovanissimi ha gareggiato la squadra composta dagli spadisti Kevin Grego, Lorenzo Paganelli, Achille Tahirovic e Giacomo Romboli, che hanno portato a casa l’argento. Medaglia d’oro (Categoria Ragazzi/Allievi) con Diego Rustighi, Alessandro Moretti, Lorenzo Benvenuti e Pietro Cidioli, che hanno messo le mani sul titolo di Campioni regionali a squadre 2023/2024. Buon 5° posto delle Bambine/Giovanissime, per la squadra composta da Valentina Righi, Matilde Gianfanti, Giulia Neri e Megan Fusconi; decima l’altra squadra di bambine tutte più piccole ed alla loro prima competizione di questa tipologia: in crescita Chantal Rebecca Rovigatti, Bianca Ioli e Viola Isabel Costi.