Scherma: dimostrazioni e campionati del circolo imolese. Rensi e Mirandola da applausi. Zambrini brilla con il bronzo

Il Circolo Scherma si è disimpegnato su tre fronti: la dimostrazione ‘Lom a Merz’, la trasferta sicula per la seconda prova nazionale Cadetti e Giovani a Catania e i campionati regionali a Faenza. In Trinacria la migliore del lotto è stata Anita Negroni, tornata a buoni livelli, 48esima tra i Cadetti e 65esima tra i Giovani. Nata nel 2009, ha gareggiato contro avversarie del 2007 e 2008. Bene anche Evita Bonzano (67esima) che, passato indenne il girone, ha perso la prima diretta. Più indietro, tra i maschi, Federico Potena (207esimo).

A Faenza sono saliti sul secondo gradino del podio Mattia Rensi, tra i Maschietti, e Sara Mirandola, tra le Allieve, che non ha vinto come l’anno passato. Medaglia di bronzo per Ilaria Zambrini, che ha battuto la forte Mariasole Romanini del Circolo Ravennate della Spada. Tra le Bambine Maria Sofia Aversa ha ottenuto un buon settimo posto mentre ci si aspettava di più da Alyssa Favi (17esima) e Caterina Tampieri (25esima). Nella categoria Allievi bene, tra gli altri, Sebastiano Spadoni (14esimo).

