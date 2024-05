Alberto Tomba piange il padre Franco, funerali riservati. “Grazie per tutto l’affetto”

Bologna, 9 maggio 2024 – Alberto Tomba ha scelto la FISI per esprimere il proprio ringraziamento a tutti coloro che gli hanno manifestato vicinanza dopo la scomparsa del padre Franco, 86 anni, venuto a mancare lo scorso 4 maggio. L’amato campione dello sci ha affidato ad un lungo messaggio pubblicato sui canali di comunicazione della Federazione degli Sport Invernali il ricordo del genitore subito dopo i funerali svoltisi quest’oggi: “Ci vuole qualcosa di più di un semplice grazie per contraccambiare tutto il conforto che tantissima gente ha voluto testimoniare alla mia famiglia, in questi giorni, da quando se n’è andato papà – ha spiegato Tomba, insieme a mamma Maria Grazia –. Era il 4 maggio, quando papà se n’è andato, il giorno in cui si celebra la discesa della Madonna a San Luca. Io, mia mamma e i miei fratelli Alessia e Marco, con i nipotini Regina e Gianalberto, siamo rimasti sorpresi da quanto affetto e vicinanza moltissima gente ci ha dimostrato con messaggi e telefonate.

Mio papà ha fatto tanto e negli anni d’oro mi è sempre stato vicino, ora la gente lo ricorda per quello che ha fatto. Io e i miei lo abbiamo onorato fino all’ultimo e abbiamo scelto per lui dei funerali in forma riservata. Ma l’affetto immenso che abbiamo ricevuto è stato di grande conforto per noi, e vorrei scrivere un grazie enorme nel cielo per ringraziare davvero tutti”. Franco Tomba è sempre stato al fianco del figlio nella sua lunga carriera di successi che l’hanno visto vincere 50 gare di Coppa del mondo tra il 1987 ed il 1998 ed è considerato uno degli artefici, seppur dietro le quinte, del successo di Alberto, divenuto leggenda nella discesa alpina.