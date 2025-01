Scherma femminile Fioretto: Coppa del mondo. La Cristino d’oro con la Nazionale azzurra

Ancora una grande prova della squadra italiana di fioretto femminile che conquista la seconda vittoria consecutiva in Coppa del Mondo, ad Hong Kong. Un successo che porta la firma anche di Lucca, con Anna Cristino che, insieme ad Arianna Errigo, Martina Favaretto ed Elena Tangherlini ha conquistato l’oro. L’atleta lucchese, nata nel 2001, in finale ha battuto Scruggs 6-2, contribuendo in maniera decisiva al successo finale. Cristino si conferma, così, una delle promesse del fioretto italiano, attualmente detentrice del titolo italiano Under 23 e ad aprile dello scorso anno vincitrice del bronzo individuale in Coppa del Mondo a Tblisi, in Georgia. Si allena a Firenze, seguita dal maestro Alessandro Puccini.

Tornando all’ultima vittoria, le azzurre hanno battuto in finale gli Stati Uniti 45 a 27. La formazione del ct Stefano Cerioni, guidata dai maestri Fabio Galli e Alessandro Puccini, ha saputo gestire in modo impressionante il cammino in terra asiatica. Negli ottavi di finale le azzurre hanno battuto 45-15 la Gran Bretagna, mentre ai quarti non c’è stata gara con l’Ungheria, anch’essa battuta per 45-24. In semifinale è toccato alla Francia: l’Italia che si è imposta per 45-30.