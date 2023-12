Scherma, i gioielli del mondo paralimpico. Melandri e i suoi campioni: Lambertini e Rigo. La Zinella festeggia 25 anni da protagonista

Una società speciale, che ha festeggiato i 25 anni di vita, diventando un punto di riferimento non solo per San Lazzaro. La Zinella Scherma di Magda Melandri ormai è un’istituzione. Magda, che è stata più volte campionessa italiana di scherma, ha pensato di mettere il suo talento e le sue capacità al servizio della società, per crescere i campioni di oggi e domani.

E grazie alla sua capacità di vedere oltre il presente, la Zinella può contare su un centinaio di effettivi.

E guardando lontano, da subito, Magda ha creato un settore paralimpico nel quale troviamo quindici effettivi. E proprio il settore paralimpico è divenuto il fiore all’occhiello, con una stella indiscussa del calibro di Emanuele Lambertini, ventiquattrenne di San Giovanni in Persiceto. Doppio tesseramento con la polizia, iscritto alla facoltà di Ingegneria, è reduce dalla vittoria di un oro e due medaglie d’argento agli ultimi mondiali.

Già due edizioni dei Giochi Paralimpici alle spalle, Ema vuole essere protagonista a Parigi dove, di fatto, è rinato. Fu proprio nella capitale francese che subì l’amputazione della gambe per risolvere una serie di problemi vascolari che metteva a repentaglio la stessa esistenza. Con Lambertini ci sono anche gli altri protagonisti Leonardo Rigo, Matteo Addesso e Samuele Frascaroli. L’impianto sul quale fare riferimento è il PalaSavena, con le sue pedane dedicate alla scherma. Anche in questo caso una scelta oculata e che guarda lontano. Al PalaSavena, spesso e volentieri, transitano i giovani studenti delle scuole di San Lazzaro. Così la ‘casa’ della Zinella scherma diventa anche un po’ di attrazione per costruire la società del futuro.