Scherma. Macerata si fa valere ai campionati regionali

Un fine settimana soddisfacente per i giovani della Macerata Scherma a Jesi. La soddisfazione più grande per la Macerata Scherma è giunta dalla categoria agonistica per i nati nel 2010 e 2011, dove i quattro atleti in gara hanno brillato e tre hanno conquistato il podio: Stella Coppari Pieristè ha vinto la gara, Gioele Accettura è giunto secondo, Luca Vallerani terzo e Azzurra Marcolini ha chiuso al quinto posto. Per la scherma maceratese una grande soddisfazione vedere i propri ragazzi dominare la gara, la maestra Carola Cicconetti e l’istruttore Alfredo Gironelli hanno seguito ogni atleta supportandolo con consigli ed incoraggiamenti a fondo pedana. La vincitrice Stella Coppari Pieristè era alla prima gara di scherma, comprensibile l’emozione quando ha ricevuto la coppa da Stefano Angelelli, presidente del comitato regionale Marche della Federazione. Ma ancor più bello è stato vedere i quattro atleti incitarsi e complimentarsi l’un con l’altro durante tutta la gara. Una nota di plauso va ai numerosi genitori e familiari che hanno seguito dalla tribuna l’andamento degli assalti con grande attenzione e incitamento non solo per i figli, ma per tutti i ragazzi in gara.

La presenza maceratese nella categoria non agonisti per i bambini dai 6 ai 10 anni è stata di Raffaele Bruno, Carlo Campagnari, Martina Censi, Valerio La Porta, Edoardo Mancini, Alice Pieroni, Vittoria Saracini e Lorenzo Sepi. Per alcuni è stato il battesimo con una competizione sportiva, l’emozione si è unita all’entusiasmo che una volta saliti in pedana ha messo in mostra quanto la scherma insegni non solo sul piano tecnico, ma anche su quello emotivo e comportamentale ai ragazzi della scuola primaria.

Appuntamento con la prossima gara ad Ancona nel fine settimana con la prova nazionale di scherma categoria Fioretto Under 14.