Scherma. Maceratesi protagonisti ai regionali. I piccoli atleti si fanno valere

Si sono fatti valere i piccoli atleti della Macerata Scherma al campionato regionale. La società era presente nelle categorie promozionali da 6 a 10 anni con Benito Buldorini, Martina Censi, Valerio La Porta, Damiano Miconi, Ginevra Micucci Cecchi, Alice Pieroni, Vittoria Saracini, Luca Vallerani e Alessio Vecchiato. Per Benito e Ginevra era la prima gara. Da segnalare la prova di La Porta, categoria Prime Lame 2014-2015, con otto vittorie su 11 incontri, due delle tre sconfitte sono maturate nei supplementari. Ottima prova di Censi. Poi è stata la volta dei ragazzi da 11 a14 anni. La Macerata Scherma ha schierato Gioele Accettura, Elena Ciriaco, Jacopo Foresi, Alessandra Franco, Agata Parenti e Pierpaolo Silvetti. Superlativa è stata la prova di Agata Parenti che nella categoria Fioretto femminile che si è laureata campionessa regionale 2024 vincendo tutti gli assalti con netto margine. Buona impressione ha destato Alessandra Franco, terza nella spada femminile categoria 2010.

Infine vanno ricordati Ciriaco e Accettura che hanno conquistato il titolo regionale nella Sciabola categoria 2011 e hanno così acquisito il diritto a far parte della squadra delle Marche nel Trofeo Nazionale Coni in programma a Catania dal 3 al 6 ottobre,

La Scherma si conferma ancora una volta sport emergente nella provincia di Macerata grazie alla competenza della Maestra Carola Cicconetti e dello staff tecnico e dirigenziale, nonostante la sede di allenamento sia ancora oggi una palestra adattata e non dedicata alla scherma come avviene nelle altre città delle Marche. Oltre a questo la sede assegnata alla Macerata Scherma sembra essere considerata sempre una provvisoria dall’amministrazione, si spera che anche la scherma diventi a Macerata uno sport stabile.

Domenica la Macerata Scherma parteciperà a Piacenza per la prima volta ad una gara nazionale per schermidori non vedenti con l’atleta Nitu Venturini.