Scherma Magni e Sonnessa ai Mondiali Under 17

Squadra che vince difficilmente si cambia. È quanto ha pensato sicuramente la Federscherma al momento delle convocazioni in maglia azzurra, appena rese note, per i Mondiali Cadetti e Giovani che si terranno in Cina dal 7 al 15 aprile a Wuxi. I commissari d’arma – Dario Chiadò per la spada – hanno puntato infatti sulla continuità rispetto all’eccellente Europeo giovanile disputato meno di un mese fa in Turchia ad Antalya.

Così sono stati nuovamente convocati i tre romagnoli, Francesco Delfino, per il Circolo Ravennate della Spada, e i due portacolori del Circolo Schermistico Forlivese Riccardo Magni e Nicolò Sonnessa, quest’ultimo capace di vincere nella rassegna continentale l’argento individuale oltre che l’oro con la squadra, formata appunto dai tre romagnoli e dal campano Davide Del Prete. Purtroppo tra gli Under17 i tre convocati parteciperanno soltanto a titolo individuale, perché non è prevista per la Spada Cadetti la prova a squadre e non potranno far valere così la propria forza espressa in Turchia, dove hanno mostrato di aver ben pochi rivali.

Queste convocazioni sono naturalmente un prestigioso risultato per il Circolo Forlivese, che ha due rappresentati su un totaler di quaranta convocati, una delle pochissime società ad avere più di un atleta alla massima rassegna iridata giovanile. Dunque un solo giorno di gara, esattamente il 14 aprile, penultimo del campionato di Wuxi, per i due forlivesi che col ravennate scenderanno in pedana per provare a conquistare anche una medaglia mondiale.

A fare da chioccia ai giovani schermidori un capodelegazione d’eccezione, ovvero Valentina Vezzali, una delle atlete più titolate di sempre della storia della scherma mondiale.

Ugo Bentivogli