Volley, Serie B femminile. Il derby va a Montespertoli, Pontedera cade

L’Ambra Cavallini Pontedera perde il derby casalingo contro Montespertoli senza smuovere il suo forziere in classifica che la vedono al penultimo posto. Il team di casa parte in salita ma azione dopo azione cerca di recuperare il gap (5-7) con in campo Meini al palleggio in diagonale con Macelloni, al centro Chisari e Chericoni, schiacciatrici capitan Donati e Simoncini, libero Casarosa. Avvio serrato e combattuto (8-10), poi le fiorentine trovano il + 5 (10-15) e si mantengono su questo ritmo nonostante l’impegno delle padrone di casa (17-21) che dopo un ultimo assalto cedono 21-25.

Pronta la reazione di Donati e compagne nel set successivo (4-1, 9-7) che passano al comando seppur tallonate dalle rivali. Purtroppo il pareggio è dietro l’angolo (11-11) e da lì in poi le ospiti centrano un break vincente (11-5). Esattamente come nel primo set le fiorentine tengono le redini del gioco e raddoppiano sul 20-25.

L’Ambra Cavallini costretta a inseguire anche nel terzo atto (4-7) ma con il sostegno e l’appoggio del pubblico (12-15) si riporta sotto (16-18) dimostrando tutta la sua voglia di non mollare. Agguantato il pareggio (20-20) le avversarie tornano avanti (21-24) fino alla vittoria.