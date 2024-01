Scherma. Master, Ufficiali vince in Inghilterra:: "Grande esperienza»

Viaggio in Inghilterra con primo posto per Andrea Ufficiali impegnato in una competizione internazionale della categoria 1 (39-49 anni) del circuito Master. L’atleta imolese, tra i più giovani del suo gruppo, è sceso in pedana a Guildford, capoluogo della contea tradizionale del Surrey nel sud-est dell’Inghilterra, con un girone da percorso netto e tirando fuori ancora più cinismo nelle sfide ad eliminazione diretta. Il portacolori del Circolo Scherma Imola ha eliminato Jose Manuel Macias (10-5), Mark Farkas (10-6) e, in una combattuta finale, il polacco Korona Trzebski (10-6). "Una splendida esperienza in pedana unita al piacere di una bella trasferta estera – commenta Ufficiali –. L’idea è quella di proporci anche in futuro, soprattutto per quanto riguarda gli atleti Master del circolo, oltre confine perché la nostra scherma presenta un ricco bagaglio tecnico e una moltitudine di colpi particolarmente invidiati".