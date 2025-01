Scherma Nel campionato regionale Gpg. Malaspina sugli scudi. Rezzani vince l’argento. Bene Giovannetti

Ha sfoderato una super prestazione il giovane spadista Francesco Rezzani nella prova del campionato regionale Gpg disputata a Massa. Il portacolori della Schermistica Malaspina Massa si è classificato al secondo gradino del podio nella categoria Giovanissimi mantenendo una condotta di gara impeccabile che si è interrotta soltanto in finale dove ha ceduto al forte atleta empolese Samuele Rossi. Oltre alla medaglia d’argento di Rezzani il sodalizio massese ha ottenuto un bel risultato anche grazie a alla performance di Giacomo Giovannetti che è giunto ottavo non centrando la semifinale per poche stoccate.

Nell’appuntamento casalingo si sono fatti valere anche tutti gli altri atleti massesi in gara. Nello specifico Giulia Bardi, Francesco Amato, Nicola Bologna e Giorgio Miglioranza nella prova di spada; Micol Ferrarini, Marta Manfredi, Pietro Bertelloni e Alessandro Bertocchi nella gara di fioretto. Nella foto: il presidente Dante Dell’Ertole, il maestro Marco Fialdini, l’istruttore Alessandro Faluomi assieme ai due giovani spadisti Francesco Rezzani e Giacomo Giovannetti.

Gian.Bond.