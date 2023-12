Scherma - Oro e Argento ad Atene. Galassi fa il bis

Matteo Galassi conquista due medaglie nella gara di Coppa del Mondo Under 20 disputatasi ad Atene. L’atleta del Gruppo Sportivo Carabinieri tesserato per il Circolo della Spada di Cervia – Milano Marittima, ha vinto l’argento nella prova individuale e l’oro con la squadra nella categoria Giovani insieme a Jacopo Rizzi, Nicolò Del Contrasto e Fabio Mastromarino. Per il 17enne è il primo podio in Coppa del Mondo Under 20 e conferma il suo ottimo momento di forma. Partito come numero 13 del tabellone, arrivato ai quarti Galassi ha superato lo statunitense Imrek per 15-10 e in semifinale l’ungherese Somody, 15-6. Nella finale ha avuto la meglio su sull’egiziano Yasseen per 15-6, miglior spadista Under 20 in circolazione, che ha vinto il Mondiale negli ultimi tre anni. Nella gara a squadre, Galassi ha guidato i compagni Jacopo Rizzi, Nicolò Del Contrasto e Fabio Mastromarino. L’Italia ha battuto agli ottavi di finale 45-22 l’Arabia Saudita poi la Gran Bretagna 45-37 e in semifinale gli Stati Uniti 45-44, gara in cui il cervese ha segnato i 9 punti decisivi ribaltando lo svantaggio di 40-36 che sembrava dovesse condannare gli azzurri. In finale l’Italia ha superato la Germania con un netto 45-30.