Scherma - Premio. Anche la Di Francisca al "Fedeltà allo sport»

Altri due big alla 26ª a edizione del Premio Fedeltà allo Sport in programma martedi 3 giugno all’ hotel Country Club di Gragnano. Piovono già altri nomi titolati. Ha confermato la sua partecipazione una delle stelle della scherma mondiale: Elisa Di Francisca; ed uno fra gli allenatori di volley più vittoriosi al mondo di sempre: Giovanni Caprara.

Era dal 2008 che la scherma mancava dal premio, quando a ritirare la sfinge d’ oro fu l’ olimpionico Salvatore Sanzo. Un nome importante che si aggiunse a quelli di Edoardo Mangiarotti, Giovanna Trillini e Diana Bianchedi: tutti campioni olimpici che hanno lasciato un segno nel cuore degli sportivi. La Di Francisca – che raggiunse l’ apice della sua popolarità vincendo anche il dance-show "Ballando con le stelle", condotto da Milly Carlucci su Rai Uno nell’ edizione 2013 – , vanta un curriculum nel fioretto fra i più importanti di sempre.

Caprara portò al titolo mondiale la nazionale russa in Giappone nel 2006 e fece il bis anche a livello di club con la squadra turca dell’ Eczacibasi nel 2015. Fra i suoi successi più importanti vi sono anche quattro Coppe dei Campioni-Champions League, una Coppa Cev, quattro titoli italiani, due campionati rumeni, tre Coppe Italia, cinque Supercoppe Italiane. "Un’altra edizione da numeri uno –dice l’ organizzatore e fondatore Valter Nieri – e ringrazio tutti i soci onorari e gli sportivi che mi sono sempre stati vicini ed attivi per dare continuità ad una manifestazione diversa da tutte le altre. Da ragazzo coltivavo una grande passione per lo sport e conoscere da vicino tutti questi miti mi ha riempito di emozioni che rinnovo ad ogni edizione. La Di Francisca e Caprara si aggiungono ai vari Beppe Bergomi, Roberto Donadoni e Milena Baldassarri, la regina della ginnastica ritmica italiana. Ma il cast sarà ancora più numeroso, con altri grandi nomi che verranno aggiunti".

M. S.