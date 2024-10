Scherma. Sofia Pichierri conquista la medaglia d’argento ad Ancona

Buona apertura di stagione per gli Under 14 del Cus Siena Scherma Estra ad Ancona, per la 23ma edizione del Trofeo nazionale del Conero di fioretto. Nella categoria bambine/giovanissime bell’argento di Sofia Pichierri che dopo i gironi preliminari si è posizionata come numero tre del tabellone di eliminazione diretta, mentre Lilia Grassi ha guadagnato la 14ma posizione. Prima diretta senza problemi per le cussine: la Pichierri l’ha saltata in relazione alla posizione di testa di serie, mentre la Grassi ha battuto per 10/5 la Cari di Jesi; nel turno delle sedici si sono trovate di fronte: Pichierri ha avuto la meglio per 10/7, la Grassi si è così stabilizzata 14ma. Pichierri nella finale a otto ha superato la jesina Ciarimboli per 10/4, in semifinale ha battuto 10/6 l’altra jesina Caprari. Nella finalissima per l’oro ha ceduto alla fiorentina Pontello. Nella categoria ragazzi/allievi Alessandro Castagnini si è arreso all’aretino Burzi per 15/13, nell’assalto decisivo per l’accesso alla finale a otto e ha chiuso decimo nella classifica finale. Esordio assoluto per tre spadisti cussini under 17 nella prova di qualificazione regionale svoltasi a Pistoia da considerare sicuramente positivo, nella prova maschile con oltre 100 atleti partecipanti: Leonardo Mario Giannuzzi e Tommaso Russo sono riusciti a superare il turno eliminatorio a gironi qualificandosi al tabellone di eliminazione diretta dove si sono fermati. Nella prova femminile Camilla, dopo il turno a gironi, ha superato anche la prima diretta battendo Hautala di Pisa per l’accesso al tabellone da 32 dove ha concluso la gara.