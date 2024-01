Sci: domenica a wengen. Razzoli rientra in Coppa: "Il dolore è gestibile»

Dopo la delusione per avere dovuto dare forfait allo slalom di Adelboden di domenica scorsa, cresce l’ottimismo per la partecipazione di Giuliano Razzoli alla prova di Coppa del Mondo in calendario domenica a Wengen, in Svizzera. Alle prese con i postumi di una fortissima contusione rimediata a causa di una caduta durante gli allenamenti post natalizi in Val di Fassa, il "Razzo" ieri, dopo diversi giorni di terapie e massaggi, ha rimesso gli sci ai piedi: con esiti confortanti. "Il test è andato bene – ha commentato il campione olimpico di Vancouver 2010 dalla Valle Aurina – la pista era particolarmente adatta per valutare le mie condizioni. Ho fatto tre o quattro giri e devo dire che il dolore è tuttora presente, come mi aspettavo, ma decisamente gestibile. E questo mi fa pensare che dovrei farcela per domenica. Oggi comunque tornerò in pista, starò sulla neve per più tempo e poi prenderò la decisione definitiva. Anche se non potrò, chiaramente, essere al top della condizione". Per quanto a mezzo servizio quindi lo sciatore del nostro appennino farà di tutto per poter gareggiare sulla pista dove, nel 2022, ha centrato un insperato podio dopo sei anni di digiuno.

g.g.