Sci. La Fisi premia le promesse delle disciplione invernali

Domenica scorsa, negli spazi del Grand Tour Italia (ex-Fico) di Bologna, il CAE – Comitato Regionale Appennino Emiliano della Federazione Italiana Sport Invernali (Fisi) ha premiato gli atleti emiliano-romagnoli che si sono messi in luce negli sport invernali e di discesa nella stagione agonistica 2023 – 2024.

Per lo sci fondo sono stati numerosi gli atleti modenesi chiamati a salire sul palco delle premiazioni, suddivisi a seconda delle età under 8, 10 e 12. Fra i dieci campioni regionali premiati, ben nove sono stati gli sciatori del nostro appennino che hanno conquistato il titolo regionale fra cui Nicole Falanelli e Samuele Florini nell’under 14 femminile e maschile per i colori dell’Olimpic Lama, Marianna Barbieri e Alessandro Tazzioli nelle categorie under 16 femminile e maschile portacolori dell’Olimpic Lama, Gabriele Frunza nell’under 18 maschile per l’Olimpic Lama, Anna Maria Ghiddi e Patrik Nones nelle categorie under 20 femminile e maschile portacolori dell’Olimpic Lama, Antonio Tazzioli nell’under 23 maschile griffato Olimpic Lama, Massimo Crovetti nella M2M portacolori della società Sant’Anna Pelago. Una grande soddisfazione nel vedere così tanti campioni regionali di settore a testimonianza di una realtà che, nella nostra provincia, cresce e attrae ancora molti giovanissimi.

Nella disciplina dello sci Alpino, in cui sono stati premiati i primi cinque atleti regionali per le categorie Ragazzi e Allievi. Fra i Ragazzi hanno potuto festeggiare Veronica Burchi, al primo posto per i colori Sci Club Sestola, Matilde Libbra, terza in rappresentanza del Cimone Ski Team, Alessandro Bentivogli al primo posto per i colori del Cimone Ski Team, Francesco Merighi e Lorenzo Prando rispettivamente terzo e quarto griffati Sci Club Sestola.

Nella categoria allievi premiati Romina Chiarugi, seconda classificata in rappresentanza di S.C. Sestola, Alice Antoni quinta per i colori del Cimone Ski Team, Andrea Sancassani, secondo classificato per il Cimone Ski Team, Giacomo Nanetti e Francesco Pellicone rispettivamente quarto e quinto portacolori dello S.C. Sestola. Per gli atleti Alessandro Bentivogli ed Andrea Sancassani è stato anche un modo per salutare col podio il Cimone Ski Team, dato che nella prossima stagione faranno entrambi parte della nuova squadra Cimone Xperience sotto la guida di Matteo Magnani. Riconoscimenti anche alle squadre che allenano i Baby, età fino ai dieci anni, ed i Cuccioli, età fino ai dodici anni, con i tre gradini del podio occupati da Frignano Ski Team, Sci Club Riolunato e Sci Club Sestola.

