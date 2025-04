Seconda edizione di "Reggio Emilia in Danza». Tre giorni di lezioni con Kledi e Dorian Grori

Dal 17 al 19 aprile al Teatro Ariosto va in scena la seconda edizione di "Reggio Emilia in Danza", con la direzione artistica di Kledi Kadiu e Dorian Grori. Per partecipare allo stage è possibile prenotarsi già da ora. Saranno tre giorni di grande danza, suddivisi tra masterclass e concorsi, durante i quali si avvicenderanno maestri, coreografi e star della danza e del balletto provenienti dal teatro e dalla televisione. La kermesse ritrova, in questa seconda edizione, la dimensione ideale in cui fare formazione e diffondere la cultura dell’arte della danza. La tre giorni sarà un evento dal respiro nazionale rivolto a tutti gli appassionati di danza, promosso dall’Associazione D & K.

Tra i maestri, oltre a Kledi Kadiu e Dorian Grori, ci sono Michele Merola e Thomas Signorelli.

Info: 338 150 99 [email protected].