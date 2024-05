Semifinali playoff. Follonica, provaci ancora. Stasera gara-due a Trissino

Si gioca oggi al "Paladante" (inizio alle 20.45) la sfida chiave di queste semifinali scudetto. Il Trissino, reduce dal successo al Capannino nella prima gara della serie, proverà a mettere un altro mattoncino ma il Follonica non starà a guardare. I ragazzi di Silva hanno l’obiettivo dichiarato di tornare a giocare di fronte ai propri tifosi in gara-4 e dunque devono riuscire a strappare un successo proprio in trasferta alla squadra campione d’Italia. La vittoria dei veneti è stata frutto di dettagli e qualche errore difensivo che è stato pagato troppo caro. Sinceramente il Trissino ha dimostrato di aver qualcosa in più anche dal punto di vista numerico ma i ragazzi del Golfo metteranno in pista la solita grinta che gli ha fattio chiudere al terzo posto la regular season e conquistare due finali in Coppa Italia e Wse Cup. La chiave sarà vedere se Marco Pagnini potrà essere del match: a parte la classe dell’attaccante del Golfo, la sua presenza sarà importante per le rotazioni che Silva potrà attuare, dando fiato ai fratelli Banini, gli unici in grado di fare il cambio di passo. Il resto della formazione sarà obbligato: Barozzi a difesa della gabbia (Mugnaini in panchina), i giocatori di movimento saranno Federico e Marco Pagnini, Davide e Francesco Banini, Montigel, Buralli, Bonarelli e Maldini.