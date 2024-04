Serie A Bronze. Arriva Monteprandone. Prato, vietato fallire

Secondo appuntamento, primo casalingo, per la Pallamano Prato nella poule promozione della serie A Bronze maschile. La squadra allenata da Massimo Di Vita al Pala Keynes (inizio alle ore 18.30) se la dovrà vedere con il Monteprandone. L’obiettivo per i pratesi è la conquista dei primi due punti in questa seconda fase del campionato che è iniziata con una sconfitta sul campo dei veneti del San Vito Marano. Alla prima uscita, invece, gli avversari odierni hanno impattato 30-30 contro la capolista e favorita per la vittoria finale Bologna United e questo la dice lunga sulla forza di questa formazione, che non sarà facile da piegare. In classifica, dopo la prima giornata, comanda il Bologna United con 5 punti, davanti a Belluno e San Vito Marano con 4, a Monteprandone con 3, Team Mascalucia con 2 e alla Pallamano Prato ancora ferma a quota 0. Ricordiamo che in questa poule promozione le squadre si portano in dote i punti conquistati contro l’avversaria già affrontata nel girone eliminatorio (nel caso dei pratesi nessuno, visto che contro il Bologna United in regular season sono maturate due sconfitte).

M. M.