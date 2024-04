Serie a bronze: la poule promozione. Accelerata della Pallamano Prato

Primo successo nella poule promozio

ne della serie A Bronze per la Pallamano Prato, che al Pala Keynes ha battuto 32-29 il Monteprandone nella seconda giornata d’andata. Con questa vittoria la squadra allenata da Di Vita incamera i suoi primi punti e accorcia le distanze nei confronti del secondo posto che garantisce la promozione, ora distante solo due lunghezze. Netta l’affermazione dei pratesi, già in vantaggio all’intervallo per 18-13, con grandi protagonisti Liccese e Andrea Fratini, autori di 9 reti a testa. Questo il tabellino del Prato: Messeri Giacomo, Liccese 9, Francalanci, Scrivo 1, Panzani, Balò 3, Ciabatti, Pukri 2, Moretti, Fratini Andrea 9, Colò, Pozzi 3, Jelassi, Fratini Alberto 1, Mocellin 4, Dentico. Questi gli altri risultati della seconda d’andata: Mascalucia-San Vito Marano 39-31, Bologna United-Belluno 33-31. E questa è la classifica della poule promozione: Bologna United 7 punti; San Vito Marano, Belluno, Mascalucia 4; Monteprandone 3; Pallamano Prato 2. Liccese e compagni torneranno in campo domenica in Sicilia per affrontare il Team Mascalucia.

M. M.