Serie A1. Cp Grosseto quanti rischi a Giovinazzo

A guardare la classifica ci sarebbe da pensare che la trasferta a Giovinazzo per il Cp Grosseto sia soltanto una formalità. Ma guai a pensare questo: i biancorossi oggi (inizio alle 20) scenderanno in pista dopo la trasferta più lunga della stagione e con l’obbligo di portare a casa i tre punti per sistemare una classifica che inizia a farsi deficitaria dopo un punto nelle ultime quattro partite. La truppa di Michele Achilli in settimana ha ricaricato le pile e sa benissimo cosa deve fare contro i biancoverdi di Pino Marzella. Una squadra, quella di casa, che si è rinforzata molto in questa fase di mercato: sono arrivati in Puglia Xavi Rubio e Niccolò Mattugini, due colonne del Vercelli che ha chiuso anzitempo il campionato per colpa di insormontabili problemi societari. Insieme a Le Berre e a Federico Mura, dunque (e ad altri giovani interessanti) il Giovinazzo ha alzato nettamente il suo livello di gioco e dunque Saavedra e compagni dovranno giocare al meglio e con la massima concentrazione per tutti i 50 minuti per non tornare a casa con una sconfitta che sarebbe dura da digerire.