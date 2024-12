Serie A1. Follonica-Cgv Viareggio, che sfida. Derby del Tirreno al Capannino

Altra sfida fondamentale per l’alta classifica e la griglia di Coppa Italia per l’Innocenti Follonica. Oggi al Capannino (alle 20.45) arriva il Cgc Viareggio per un derby davvero molto sentito. La squadra di Silva, reduce dalla grande vittoria contro il Trissino, vuole mantenere l’imbattibilità della propria pista affrontando comunque una squadra da tenere d’occhio. I bianconeri di Cupisti infatti, conquistati in extremis i tre punti contro il Montebello, hanno velleità importanti e hanno una squadra tutta composta (a parte i due stranieri di qualità come il portiere Gomez e l’attaccante Mura) di giocatori nati e cresciuti nella Darsena. E dunque saranno da temere. D’Anna, Muglia, Lombardi e Cinquini, infatti, sono atleti che hanno calcato palcoscenici di alto livello e dunque non tremeranno di fronte agli azzurri del Golfo. E ci metteranno anche quella sana cattiveria nata tanti anni nelle epiche sfide tra Follonica e Viareggio. Iol tecnico Sergio Silva potrà contare sulla verve dei suoi ragazzi migliori, rinfrancati dalla bella vittoria contro la corazzata veneta. Silva avrà l’opportunità di schierare la stessa formazione che ha fatto un sol boccone della corazzata veneta: Barozzi ancora a difesa della porta (per lui una grande partita da ex). I giocatori di movimento saranno Thiel, Franchi, Francesco e Davide Banini, Federico e Marco Pagnini, Montigel (anche lui un ex) e il giovane Bracali. Il resto dovrà farlo il Capannino, atteso a questa sfida pre-natalizia con i tifosi che non vedono l’ora di riabbracciare i propri beniamini.