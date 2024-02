Serie A1. Follonica, grande occasione. Arriva il fanalino Giovinazzo

Una partita da vincere. Il Follonica stasera al Capannino (alle 20.45) ha l’occasione per fare un bel balzo in graduatoria: ad affrontare i biancazzurri sarà il Giovinazzo, fanalino di coda del campionato di serie A1, ma prontissimo a vendere cara la pelle anche in riva al Golfo. Come sta facendo da qualche settimana a questa parte, dopo aver ricevuto rinforzi importanti dal mercato come lo spagnolo Rubio e l’attaccante Mattugini, i biancoverdi possono contare anche sulla solidità difensiva del francese Le Berre e le intuizioni sotto porta di Federico Mura. Con un manipolo di giovani da tenere d’occhio. Il Follonica però non può permettersi passi falsi: la squadra di Sergio Silva (vicino alla riconferma sulla panchina anche per la prossima stagione) ha tutte le carte in regola per continuare nella marcia iniziata da qualche settimana in vetta alla graduatoria. Silva potrà schierare la migliore formazione possibile: Barozzi a difesa della porta (Mugnaini pronto in panchina), i giocatori di movimento saranno Federico e Marco Pagnini, Fernando Montigel, Federico Buralli, Francesco e Davide Banini, Oscar Bonarelli e Mattia Maldini.