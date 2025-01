Serie A1. Follonica maestoso. Sarzana superato

E’ un grande successo (4-2 il finale) del’Innocenti Follonica sulla pista di Sarzana, un successo che vale il quarto posto in graduatoria alla fine del girone di andata, in coabitazione con il Lodi (che ha però una migliore classifica avulsa). Tre punti conquistati con le unghie e con i denti grazie ad un secondo tempo tutto cuore e grinta e una prima frazione all’arrembaggio.

Primo tempo a spron battuto del Follonica che interpreta la sfida al Vecchio Mercato come bisogna fare: con furore agonistico e la qualità che è nelle corde del team di Silva.

Il Sarzana comunque ribatte colpo su colpo e infatti passa in vantaggio con Illuzzi dopo una manciata di secondi nell’unica dormita della difesa degli azzurri del Golfo. Il Follonica però non molla di un millimetro e pareggia grazie a Davide Banini con una conclusione da fuori, La partita è vibrante e Francesco Banini, dopo aver recuperato palla sulla sponda lunga fa partire un missile che si insacca alle spalle di Corona. Poco dopo è Davide Banini, anche questa volta con un bella conclusione da fuori, a portare a tre le reti dei maremmani. Poi tanto Barozzi (ottime le parate su Ortiz e Illuzzi) ma anche Corona che toglie dalla gabbia una conclusione di Thiel che si era involato da solo verso la porta avversaria.

Nel secondo tempo il Sarzana spinge ma Marco Pagnini, con un ficcante contropiede, ha tutto il tempo per battere Corona per il 4-1. Lo stesso portiere di casa salva tre volte su Davide Banini (anche su punizione di prima) e due volte su Thiel e Francesco Banini. Borsi riapre i giochi ma il Follonica, sorretto da un monumentale Barozzi (che salva su tre tiri diretti le palline scagliate da Ortiz e Illuzzi), porta a casa tre punti fondamentali. In Coppa Italia la squadra biancazzurra affronterà al Capannino (ai quarti di finale) il Bassano che ha pareggiato a Valdagno.

Follonica: Barozzi (Mugnaini); Thiel, Franchi, Montigel, Bracali, F.Pagnini, M.Pagnini (1), D.Banini (2), F. Banini (1). All. Silva