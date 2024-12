Serie A1. Follonica, partita insidiosa. Rischio Monza per gli azzurri

Una trasferta complicata quella di stasera (alle 20.45) per il Follonica. La squadra di Sergio Silva sarà protagonista sul parquet del Monza, pista "storicamente" difficile per gli azzurri del Golfo. E anche quest’anno la storia si ripeterà: dopo l’addio di Colamaria infatti, la panchina del Monza è stata affidata ad un altro allenatore emergente, l’argentino Martin Jarquez, che ha continuato sulla falsariga del precedente, ovvero puntando su giovani prospetti. Ecco che infatti in porta è arrivato "Cacu" Velazquez (tra l’altro figlio di Mono Velazquez, colonna del Follonica di qualche anno fa), stellina argentina dal futuro radioso. Insieme a lui c’è anche Valentino Marzonetto, altro talento di 17 anni che arriva dalla Pampa e ha già collezionato sei gol in questa stagione. Ma non si possono dimenticare Bielsa, altro argentino dal gol facile (già 9 reti) e gli italiani Zucchetti, Uva e Galimberti. Il Follonica però, dopo il grande pareggio sulla pista di lodi, non può permettersi altri passi falsi e cercherà di tornare nel Golfo con un successo pesante e di prestigio. Sergio Silva può schierare la migliore formazione visto che Marco Pagnini e Francesco Banini, smaltite le influenze, stanno recuperando bene. La squadra si è allenata bene e cercherà di chiudere bene l’anno solare. Dopo Monza, mercoledì al Capannino arriverà il Trissino (gara di recupero) e sabato il Cgc Viareggio. Il resto della formazione sarà quello di sempre: Barozzi a difesa della gabbia (con Mugnaini pronto a subentrare). Il resto della formazione sarà compost da Max Thiel, Alessandro Franchi, Federico e Marco Pagnini, Francesco e Davide Banini, Fernando Montigel e Claudio Bracali.