SERIE A1. Il Bbc cerca il riscatto a San Marino

Il San Marino non intende compiere passi indietro ma il Bbc Grosseto vuole togliere quello zero dalla casella delle vittorie. La squadra del manager Oberto inizia stasera un altro trittico terribile sul Titano che schiera una serie di giocatori forti (ai confermati Carlos Quevedo, Fernando Baez, Dimitri Kourtis – ormai di casa a Serravalle – e Luca Di Raffaele, il Gm Mazzotti ha aggiunto anche gli ex Parma Anderson De Leon e Francesco Pomponi, ed il ventitreenne brasiliano Christian Rummel). Ma il Bbc non potrà stasera a guardare: Oberto dovrà "svegliare" i suoi uomini di maggiore punta, come Renzo Martini, José Garcia, Rushenten Tomsjansen, José Herrera e del veterano Jorge Barcelan, e soprattutto dovrà affidarsi al suo monte per rimanere in partita in ogni gara. Stasera il partente dovrebbe essere ancora una volta Luis Gonzales. Il partente cubano Jonathan Carbo, dovrà tirare su la testa e tornare quello di due anni fa.