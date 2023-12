Serie A1. Il Bbc firma un altro colpo: ecco Bruno

Prosegue la campagna rafforzamento del Bbc Grosseto Spirulina Becagli, che annuncia l’ingaggio dell’esterno nettunese Samuele Bruno, classe 2003. Un ragazzo di grande prospettiva: dal 2 gennaio volerà in California per studiare e giocare con la casacca del College of the Desert di Palm Desert. Per questo motivo si metterà a disposizione del neo manager biancorosso Junior Oberto alla fine di maggio, un mese dopo l’inizio del campionato. "Ce la metterò tutta per arrivare pronto per il campionato – ha detto –. A Grosseto ho trovato un bell’ambiente, molto accogliente. Sono molto motivato per questa nuova stagione". Nel 2020 il neo biancorosso ha giocato in serie A2 a Montefiascone prima di trasferirsi all’Academy Nettuno per la poule salvezza. Con i laziali ha disputato anche il campionato 2022. Nel 2023 ha giocato con Godo, con il quale si è qualificato alla poule scudetto, chiudendo a 258 di media, con 15 battuti a casa e 2 fuoricampo.