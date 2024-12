Serie A1. Il Bbc nelle mani di Carlo Del Santo

Sarà Carlo Del Santo il nuovo manager del Bbc Grosseto New Energy. Il grossetano, dopo 11 anni a San Marino in qualità di coach, torna in Maremma e lo fa con la voglia di rimanerci. "Cercavo un progetto e al Bbc l’ho trovato – ha detto il neo skipper biancorosso –. Ancora è presto per parlare della squadra ma con la società siamo in perfetta sintonia". Nella sua avventura con la maglia biancorossa sarà coadiuvato da Simone e Alessandro Fiorentini, Federico Cipriani, Stefano Turci e Damiano Riccucci. Pitching coach sarà Angel Marquez.