Serie A1. Il Circolo Pattinatori Grosseto in trasferta. Match complicato contro il Forte dei Marmi

Il Circolo Pattinatori Grosseto chiude oggi alle 20.45 (diretta streaming su Youtube Fisr) gli impegni del 2024 con un derby sulla pista del Canniccia Motor Forte dei Marmi campione d’Italia, valido per la dodicesima e penultima giornata di andata. Per i ragazzi di Massimo Mariotti, che per la prima volta hanno subito due sconfitte di fila (contro le corazzate Trissino e Lodi) è una sfida importante innanzitutto per la classifica del girone dell’andata.

Saavedra e compagni, nell’ultimo turno di campionato, sono stati raggiunti a quota 14 punti dal Monza e si sono visti avvicinare sia dal Viareggio (13) che dal Giovinazzo (12). Il quintetto versiliese scenderà in campo per difendere il secondo posto dall’assalto di Lodi, Bassano e Follonica che stanno attraversando un momento di forma splendido.

"La partita sul campo di Forte dei Marmi - sottolinea l’allenatore biancorosso Massimo Mariotti – è difficile, come sono state quelle contro Trissino e Lodi. I versiliesi hanno forse la panchina corta, ma di questo ne risentiranno probabilmente nei playoff. Ora come ora, hanno un quintetto che lotta per il titolo, con un giocatore come Borgo, che è cresciuto notevolmente e sta sostituendo nel migliore dei modi Ambrosio.

Non ci sono partite scontate alla vigilia - prosegue Mariotti - visto che lo stesso Forte dei Marmi ha pareggiato in casa con Sarzana e con Valdagno, ma rimane il fatto che sarà una partita difficilissima contro un team che ha un’ossatura di gran livello. Per cercare di evitare la terza sconfitta servirà un atteggiamento diverso, con i ragazzi che si dovranno aiutare reciprocamente. Non mi preoccupa il netto ko contro Lodi, maturato anche a causa degli episodi che hanno portato a un risultato troppo pesante. Dobbiamo giocare solo come sappiamo e come abbiamo dimostrato nelle scorse settimane, mettendo insieme un bottino importante di 14 punti".

Forte dei Marmi e Grosseto si sono trovati di fronte dodici volte in serie A1, i padroni di casa hanno vinto in otto occasioni, i grossetani si sono imposti quattro gare. Il Cp Grosseto scende in campo a Forte dei Marmi con la formazione al completo.