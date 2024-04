Serie a1. Il Cp chiude col Forte. Rodriguez c’è

Cala il sipario con la gara di oggi (inizio 20.45) sulla regular season di hockey, con il Cp Grosseto Edilfox che sulla pista "Parri" dovrà confrontarsi con la regina di questa stagione, il Centro Porsche Forte dei Marmi, quintetto che guida la classifica con un punto di vantaggio sul Trissino. I biancorossi cercheranno, battendo il Forte dei Marmi, di conquistare il quinto posto, con la speranza che il Valdagno riesca a far valere il fattore campo nella gara contro il Lodi, che attualmente sopravanza il Grosseto di due punti. "Arriviamo al match con il Forte dei Marmi carichi, perché sappiamo che è l’ultimo test prima dei playoff – sottolinea il tedesco Max Thiel – e siamo reduci da una grande prestazione a Trissino. Ora abbiamo il vantaggio di giocare in casa". Grosseto si presenta con l’organico al completo, dopo aver riabbracciato giovedì sera Mario Rodriguez, rientrato dal viaggio in Argentina, per la nascita del primogenito, Felipe.