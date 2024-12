Serie A1. Il Cp crolla in casa. Battuto 10-4 dal Lodi

E’ un Cp Grosseto non in serata quello travolto in casa per 10-4 dal Lodi. Una sconfitta che complica le cose in ottica Coppa Italia. Dopo 1’18, per un fallo di Compagno, che trattiene irregolarmente Sillero, l’arbitro Galoppi concede un rigore che "Tonchi" De Oro mette alle spalle di Grimalt. Il vantaggio grossetano dura però solo un minuto e mezzo: Fernandez esce da dietro la porta e serve Compagno che batte Fongaro. Il Wasken firma il sorpasso dopo 9 minuti e mezzo di gioco: Compagno raccoglie un lancio dalla difesa e si lancia verso la porta, effettuato il tiro vincente, prima dell’arrivo del portiere biancorosso. Al 13’ per un fallo di Cabiddu in area, il Lodi usufruisce di un rigore: Fongaro devia il tiro di Faccin, ma il giocatore giallorosso riprende e con un alza e schiaccia mette in rete il 3-1. A 8’32 un fallo di Antonioni manda nuovamente sul dischetto De Oro ma questa volta Grimalt para. Al 18’ il Lodi perde il portiere titolare Grimalt, espulso dall’arbitro Marinelli per un fallo di reazione su De Oro. Al suo posto entra Porchera. Al 20’ il Grosseto accorcia le distanze con Saavedra. A 43 secondi dalla fine del primo tempo Compagno segna la terza rete personale. I Pattinatori a inizio ripresa devono fare ancora i conti con la giornata di grazia di Compagno, che da due passi segna il 5-2. Un gran gol di Gabriel Cairo, servito da De Oro, al 6’, alimenta le speranze grossetane. Mariotti schiera la squadra a zona e il Lodi, dopo un momento di studio, piazzano l’uno-due decisivo con Najera e Giovannetti. Il Grosseto non molla e Sillero trova il 7-4. A 6’30 Fongaro esce a valanga su compagno e rimedia un blu. Rigore e Irace tra i pali. Compagno mette a lato, ma il portiere grossetano devia con il guanto ma nulla può, in inferiorità numerica, sulla veloce incursione di Nadini che segna l’ottavo sigillo giallorosso. Faccin trova anche il nono gol su una palla rimasta vacante e poco dopo i lombardi vanno in doppia cifra con Giovannetti. Cp Grosseto: Fongaro (Irace); Paghi, Cairo (1), De Oro (1), Saavedra (1), Sillero (1), Barragan, Cabiddu, Giabbani. All. Mariotti.