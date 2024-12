Tennis. Il Match Ball è in A1. Una stagione da favola

Si è conclusa una stagione particolarmente importante per il Match Ball Firenze. Dopo uno spettacolare campionato, il blasonato club riesce a conquistare la meritata promozione in serie A1. Il Match Ball si era qualificato per la fase decisiva arrivando al secondo posto nel girone. La squadra di Candeli a Bagno a Ripoli ha vinto le semifinali dei play off battendo senza problemi il Circolo Tennis Maglie, per poi andare in finale ad un doppio confronto (andata e ritorno) contro il Canottieri Padova. Il netto risultato di 5-1 conseguito dal Match Ball all’andata nei campi fiorentini aveva messo un’ipoteca sul successo. Nella giornata di ritorno bastavano due incontri vinti al Match Ball per avere la matematica certezza della promozione. A Padova, l’obiettivo era sfruttare al massimo la vittoria precedente e non dare la possibilità agli avversari di rientrare in partita. E così è stato. I primi due singolaristi a scendere in campo hanno immediatamente portato alla vittoria Firenze. Jacopo Berrettini 2.1 e Lorenzo Sciahbasi 2.2 hanno battuto i giocatori del Canottieri Padova Luca Giacomini 2.2 e Daniele Valentino 2.4: si sono imposti nettamente in due set e hanno potuto dare il via ai festeggiamenti.

"Quest’anno si sono create delle energie incredibili nella squadra, a prescindere dal risultato agonistico - affermano i presidenti Roberto e Leonardo Casamonti -. La cosa più degna di nota, sono i messaggi di soddisfazione e gratitudine di alcuni dei nostri giocatori e capitani, a testimonianza delle qualità umane e della bravura di questi straordinari ragazzi che hanno difeso con orgoglio i colori del nostro circolo. Dobbiamo subito iniziare a lavorare per il progetto e le ambizioni del prossimo anno. Cercheremo senza dubbio di confermare la squadra attuale e potenziarla consapevoli che l’asticella si alzerà ulteriormente. Un grazie in particolare ad ogni componente della squadra, il cui contributo anche fuori dal campo è stato preziosissimo, ai capitani Francesco Caforio e Daniele Giorgini e non ultimo ai nostri Soci che hanno condiviso e goduto con noi le emozioni di questo incredibile campionato".

Francesco Querusti