SERIE A1. Innocenti Follonica, occhio al Valdagno

L’Innocenti Follonica torna al Capannino. Alle 20.45 arriva il Valdagno, sfida interessante e che mette di fronte due tra le squadre più in forma del momento. I ragazzi di Silva, dopo il successo contro il Sandrigo, vorranno mantenere il trend positivo. Gli azzurri stanno infatti crescendo settimana dopo settimana e gli uomini chiave stanno entrando in forma. Basta pensare a Barozzi (in testa alla speciale classifica dei portieri con meno di due reti subite a partita) e a Davide Banini. L’unica tegola che dovrà affrontare Silva si chiama Max Thiel: il giovane ha riportato un forte trauma alla mano e non giocherà. Dopo gli accertamenti in settimana (si temeva una frattura), il tedesco dovrà stare fermo almeno dieci giorni per far riassorbire l’ematoma. Poi potrà tornare ad allenarsi. Il resto della formazione sarà lo stesso: Barozzi a difesa della gabbia, poi Francesco e Davide Banini, Federico e Marco Pagnini, Franchi, Montigel e Bracali.