Serie A1. Lodi fermato sul pareggio (2-2) dal Follonica. E nel weekend big match con Sarzana

Due grandi inizi d’anno per le due regine del Campionato di Serie A1, in mezzo ad uno spiccato equilibrio visto anche tra Montebello e Sarzana. La spunta la Gamma Innovation Sarzana con i due tiri dirietti messi a segno dall’argentino Ortiz che decidono la gara dal 2-2 al 2-4 nel secondo tempo. La Tierre Chimica Montebello ci prova con Lombardi e Cardoso ma non riesce a recuperare il pareggio nel finale, scivolando al nono posto, una in meno della fine del 2023.

Affermazioni chiare e nette per Centro Porsche Firenze Versilia Hockey Forte e Hockey Trissino. I rossoblu si impongono con la più larga vittoria della stagione, firmando un clamoroso 16-0 contro il rinnovato VenetaLab Breganze, ma ancora troppo un cantiere aperto per impensierire un determinato team in testa alla classifica. Quattro le reti di Ambrosio che vola a 33 reti e le 3 di un ispiratissimo Compagno, due per Gil, Cinquini, Rossi e Torner.

Nettamente meglio l’Indeco AFP Giovinazzo che, malgrado il rinnovamento, riesce a contenere un Trissino sempre preciso, ma non riuscendo a concretizzare. Due le reti per Cocco, una per Garcia, Gavioli ed il giovanissimo Gioele Piccoli. Lodi invece si deve accontentare del pareggio (2-2) contro il Follonica.

Giovedì l’appuntamento in WSE Champions League per Forte, Trissino e Lodi: tra le mura amiche rispettivamente contro gli spagnoli del Liceo ed i portoghesi del Tomar (Diretta FISR) e contro i portoghesi dell’Oliveirense.

Per tutte e tre obbligo di vittoria alla terza gara della stagione regolare, mentre il Campionato ritorna sabato e domenica prossimi con i big matche Sarzana-Lodi, Valdagno-Trissino e Bassano-Forte.

R.S.