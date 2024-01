Serie A1. Per il Follonica match temibile in casa del Lodi

Inizia il girone di ritorno del massimo campionato di hockey su pista. Stasera alle 20.45 il Follonica sarà di scena nella tana del Lodi, squadra temibile che soprattutto al Palacastellotti è davvero da prendere con le molle. I ragazzi di Silva, forti del terzo posto in graduatoria, non possono permettersi passi falsi anche perchè la classifica (che potrebbe cambiare dopo la decisione del giudice a seguito del ritiro del Vercelli) è davvero molto corta. I biancazzurri in questi giorni si sono allenati molto bene: la formazione non dovrebbe essere molto diversa da quella delle ultime settimane quindi Barozzi a difesa della porta, in pista agiranno Davide e Francesco Banini, Federico e Marco Pagnini, Fernando Montigel, Federico Buralli, Mattia Maldini e Oscar Boranelli. Il Lodi non starà a guardare: dal portiere Grimalt, all’ex Fantozzi, la squadra di casa è davvero da non sottovalutare anche perchè può schierare giocatori giovani e che possono mettere in difficoltà qualsiasi squadra.