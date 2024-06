Serie A1. Primi acquisti per il Cp. Arrivano due argentini

Comincia a prendere forma il roster del Circolo Pattinatori Grosseto che parteciperà al prossimo campionato di hockey pista. Con Massimo Mariotti in panchina il Cp 2024-2025 riparte, con rinnovato entusiasmo, da tre giocatori che negli ultimi anni hanno portato il quintetto grossetano nelle semifinali scudetto e di Coppa Italia, ma anche a primeggiare a livello continentale: il capitano Pablo Saavedra (che prima della fine della passata stagione ha festeggiato le 200 reti in biancorosso), Stefano Paghi e Gaston "Tonchi" De Oro. Tre atleti che possono garantire esperienza e qualità a un gruppo che parte con l’obiettivo di confermarsi, dopo aver preso atto delle partenze di Thiel e Franchi per Follonica e di Cardella per Novara. A sostituire Adria Català (approdato a Sandrigo) nella porta del Circolo Pattinatori sarà Filippo Fongaro, classe 2003, prelevato dall’Hcr Monza, che a sua volta l’aveva acquistato dal Valdagno. Nonostante la giovane età, Fongaro vanta importanti esperienze, anche a livello di nazionali giovanili. Arrivano dall’Argentina, invece, i primi due nuovi stranieri e precisamente da San Juan, la città dell’hockey. Il presidente Osti e l’allenatore Massimo Mariotti hanno individuato due giocatori che possono dare il loro contribuito all’ambizioso club grossetano: Mattias Sillero (foto a destra), classe 1999, uno dei punti di forza dell’Uvt e Francisco Barragan (foto a sinistra), classe 2000, ingaggiato dal Banco Ispanico, una delle eccellenze del campionato argentino. Sillero conosce già l’Italia, per aver avuto una breve esperienza con il Valdagno, prima di un brutto infortunio. "Abbiamo inserito nella nostra rosa – commenta Massimo Mariotti – due giocatori dalle indiscusse qualità, che nella loro carriera hanno disputato i playoff ed anche, come nel caso di Barragan, la finale per il titolo". Il Grosseto ha anche ingaggiato dal Follonica Hockey, con la formula del prestito, il giovane Alberto Cabiddu, classe 2003.