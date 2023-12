Serie A2 con Rotellistica, Forte e Pumas. Scatta il campionato, Cgc in pole position

Con il nuovo anno prende anche il via, per concludersi il 19 maggio, il campionato di serie A2 che propone ancora una volta la formula dei due gironi da 10 squadre ciascuno. Come lo scorso anno niente play off per cui la vincente di ciascun girone salirà direttamente in A1, mentre l’ultima retrocederà in serie B.

A guardare gli esiti della prima fase di coppa Italia, le favorite sembrerebbero essere le formazioni qualificate per la final four di marzo: Modena e Roller Bassano nel girone A, Cgc e Matera nel B, vincitrici dei gironi eliminatori. In realtà con 18 partite da giocare tutto può tornare abbondantemente in discussione. Nel girone B il Cgc Viareggio appare la squadra da battere e non solo per aver vinto il proprio girone.

I bianconeri dovranno tuttavia stare attenti non solo alle ‘cugine’ Camaiore e Pumas, ma anche al Matera di Valerio Antezza, con l’argentino Piozzini e un gruppo di giovani emergenti e al Castiglione, sempre temibile soprattutto sulla propria pista. Molto più incerto, almeno sulla carta, il girone nord in cui le vincenti dei raggruppamenti di coppa, il Modena di Scutece con il cileno Tudela (17 reti) e il Roller Bassano tutto italiano di Nunes, avranno tante concorrenti alla vittoria finale. Dalle emiliane Scandiano (guidata dal viareggino Cupisti con lo spagnolo Rocha) e Correggio (tecnico spagnolo, Granell, più l’argentino Menendez), al Novara di Campanati con l’argentino Ortiz (20 reti) e l’ex Vercelli Maniero.

Da non sottovalutare anche le altre venete Thiene e Montecchio. Nei due gironi sono cinque le seconde squadre di compagini di A1 che, quindi, non possono aspirare alla promozione: Breganze e Sandrigo nel gruppo A, Forte dei Marmi, Follonica e Sarzana nel B.

G.A.