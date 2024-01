Serie A2. Debacle a Mestre. Pistoia strapazzata

Dopo il ritorno di Marc Galindo e il recupero di alcuni titolari, c’erano sulla carta tutte le componenti per un’inversione di marcia. E invece, il primo turno di campionato del nuovo anno si è risolto in una vera e propria debacle: la Nuova Comauto Pistoia si è arresa in trasferta allo Sporting Altamarca, nella 14ª giornata di A2. Era difficile immaginare un 11-0 come quello maturato al termine della contesa, che lascia oggettivamente poco spazio a recriminazioni. Tanto più che nel precedente match contro Mestre, i ragazzi di Biagini avevano dato segnali di miglioramento. Per gli arancioni, ormai sempre più ultimi nel girone A, si tratta della tredicesima sconfitta in altrettanti incontri.