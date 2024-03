Serie A2 femminile. Tushe, vittoria super

GRUPPO AF TUSHE

50

EDILSPI MATTROINA

12

GRUPPO AF TUSHE PRATO: Grassi, Micotti M. 8, Amerighi 5, Gurra M. 4, Micotti R. 4, Della Maggiora 3, Niccolai 5, Logica, Rubbino 4, Saccenti 4, Del Bono E. 3, Rossi V. 4, Martinelli 5, Ucchino 1, Bartalucci, D’Avossa. All.: Megli.

EDILSPI MATTROINA TROINA: Armeli, Gugliotta 3, Spalletta E. 1, Pagana A. 2, Mascali 1, Spalletta S. 1, La Ferrera 1, Pagana E., Rotondo, Aprile 1, Ruccella, Nasca 2, Furia. All.: Andolina.

Arbitri: Della Fonte e Sclano.

Note: primo tempo 20-6.

Vittoria record per la Gruppo AF Tushe Prato che ha travolto le siciliane dell’Edilspi Mattroina nella seconda giornata della fase a orologio del campionato di serie A2 femminile. Al debutto casalingo nella seconda parte della stagione, le ragazze allenate da Valentina Megli hanno sconfitto le avversarie con un punteggio che si può considerare davvero storico: 50-12. Ben 38 le reti di scarto a favore delle pratesi, che già alla fine del primo tempo avevano ipotecato la vittoria. E grazie a questi due punti, Ucchino e compagne restano da sole in testa alla classifica del girone F, approfittando del turno di riposo osservato dal Chiaravalle, che alla vigilia condivideva con loro il primo posto. La graduatoria vede dunque Gruppo AF Tushe in testa con 4 punti davanti a Chiaravalle e Camerano con 2 e Edilspi Mattroina e Marsala ferme a 0. La squadra pratese tornerà in campo domenica sempre in casa per affrontare il Camerano. Tornando al match disputato al Pala Keynes, la parte del leone fra le ragazze allenate da Megli l’ha fatta ancora una volta Martina Micotti, migliore realizzatrice del match con 8 reti. Grazie a questo score la giovane giocatrice pratese si è portata in testa alla classifica delle marcatrici del girone con 18 reti sopravanzando le compagne di squadra Giulia Martinelli (13) e Melissa Gurra (12).